Ankara'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

ANKARA'da etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgarda Yükseltepe Mahallesinde bulunan bir rezidansın çatısı uçtu. Çatıdan düşen sac ve çıtalar, park halindeki otomobillere hasar verdi.