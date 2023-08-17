Ankara'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Son Dakika

Ankara'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Son Güncelleme: 17.08.2023 21:40

Ankara'da öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle çatılar uçarken, devrilen ağaçlar park halindeki otomobillere hasar verdi.

ANKARA'da etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgarda Yükseltepe Mahallesinde bulunan bir rezidansın çatısı uçtu. Çatıdan düşen sac ve çıtalar, park halindeki otomobillere hasar verdi.

Kaynak: DHA

Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Son Dakika
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