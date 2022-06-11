Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

YAVAŞ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti. Yavaş, "Ekiplerimizi ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderebilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir, ekiplerimiz hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimden kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" dedi.