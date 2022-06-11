Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

11.06.2022 18:35
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)YAVAŞ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş...

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

YAVAŞ: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şu ana kadar ev ve iş yeri, caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştığını, 35 vatandaşın ise kurtarıldığını belirtti. Yavaş, "Ekiplerimizi ihbar bölgelerine derhal sevk edilmiştir. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderebilmesi için 153 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir, ekiplerimiz hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimden kendi ölçülerinde tedbirlerini almalarını özellikle rica ediyorum. Şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILDIYağış ile birlikte suyla kaplanan yolda sürüklenen bir motosiklet sürücüsü, otomobilin altına girdi. Aracın altında sıkışan motosiklet sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Sürücü, otomobilin kamyonete bağlanan iple çekilmesi sonucu kurtarıldı. Altındağ ilçesinde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Çatılardan kopan malzemelerin çarptığı binada camlar kırıldı.1 KİŞİ KAYBOLDUÖte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde içinde 1 kişi bulunan otomobil sele kapılarak kayboldu. Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi arama çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 'ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi. Arama çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ


Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika
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