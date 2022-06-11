Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)
SELE KAPILMA ANI
Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında süreklendiği görüldü. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.
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