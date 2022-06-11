Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

11.06.2022 18:47
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)SELE KAPILMA ANIAltındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)

SELE KAPILMA ANI

Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında süreklendiği görüldü. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3)
YORUMLAR
500
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:58:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement