Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

7 saat önce

Ankara Çevre Yolunda aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]

Ankara Çevre Yolunda aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale- Samsun çevre yolunda Altındağ- Karapürçek bağlantısı yakınlarında çarpıştı.

Kazada, 06 ET 3800 plakalı otomobilde bulunan Fevzi K. ve sürücü Tuncer K. ile 06 BLJ plakalı araçta bulunan sürücü Orhan Ö. ve Tolgahan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle kullandığı otomobilin kabini içerisinde sıkışan Tuncer K., itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, başka kazaların olmaması için yolda önlem alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(Muhammet Mücahit Dereli- Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Karapürçek, Altındağ, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi
Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:16:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]