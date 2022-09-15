Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı - Son Dakika
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Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı

15.09.2022 15:44

Ankara'da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 suç örgütü elebaşı ile 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 suç örgütü elebaşı ile 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı S.S. ve M.Y.T. ile 10 şüpheli yakalandı.

S.S'nin kurduğu suç örgütünün, çeşitli kurumlardan ihraç edilen kişileri tekrar mesleğe başlatma, iş ortaklığı yapma gibi vaatlerle birçok kişiyi dolandırdığı belirlendi.

S.S'nin iş ortaklığı vaadiyle açtığı kafenin ruhsatını şikayetçinin üzerine alarak güven sağladığı ancak şikayetçiyi silahla tehdit ederek kafeye sokmadığı, işletmenin ceza ve vergi gibi bütün borçlarının ise şikayetçiye geldiği tespit edildi.

M.Y.T'nin ise kurduğu suç örgütünü, oto galeri adı altında açtığı işletme üzerinden yönettiği, elemanları aracılığıyla il dışından getirdiği silahları sattığı, oto galeriden dağıtımını yaptığı saptandı.

Ankara merkezli operasyonda 2 iş yeri ve 11 ikamette yapılan aramalarda kalaşnikof silah, 15 tabanca, 6 av tüfeği, polis yeleği, 100 gram uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ile şikayetçilere ait birçok evrak ve senet ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı - Son Dakika
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