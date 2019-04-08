Ankara'da Silahlar Patladı; 1 Kişi Yaralandı

Ankara'da silahlar patladı; 1 kişi yaralandıANKARA - Başkent'te seyyar satıcılar, taksiciler ve esnaf birbirine girdi.

Ankara'da silahlar patladı; 1 kişi yaralandı



ANKARA - Başkent'te seyyar satıcılar, taksiciler ve esnaf birbirine girdi. Olayda silah patladı, bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yetişkin Acili karşısında bulunan kavşakta esnaf, taksici ve seyyar satıcılar birbirine girdi. Hastane önünde meyve tezgahı bulunan Y.M. isimli seyyar satıcı tezgahının önüne park eden sürücünün bulunduğu yerden aracını çekmesi konusunda tartıştı. Tartışma kavgaya dönünce taksicilerin bölgede esnaflık yapan arkadaşları ve akrabaları da olaya dahil oldu. Y.M. ise kendisi gibi tezgahı olan arkadaşlarını çağırınca kavga büyüdü. Y.M. belindeki silahı çekerek bir el ateş edince, bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi. Olaya karışan kişiler karakola gönderildi. Y.M. ise gözaltına alındı. Polis kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

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