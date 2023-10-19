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Ankara'da Silahlı Çatışmada Ağabey ve Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ankara'da Silahlı Çatışmada Ağabey ve Kardeş Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:10

Ankara'nın Mamak ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağabey ile kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kusunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, çatışmada hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin yanı sıra kaçan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da aralarında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağabey ile kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Kusunlar Mahallesi'nde yer alan bir çiftlik evinde meydana geldi. İddialara göre, Levent G. (41) ile beraberindeki Kübra F. (37), Osman K. (24) ve Yasin B., husumetli oldukları Gökhan Ethem C. (38) ile ağabeyi Fazlı C.'nin (41) çiftliğine geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek karşılıklı silahlı çatışmaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği Gökhan Ethem C. ile Fazlı C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Levent G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kübra F. ile Osman K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan Yasin B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Silahlı Çatışmada Ağabey ve Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Çatışmada Ağabey ve Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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