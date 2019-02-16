Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Kadın Vuruldu

Ankara'da silahlı kavga: 1 kadın vurulduANKARA - Başkent'te, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın vurularak yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 kadın vuruldu



ANKARA - Başkent'te, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın vurularak yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde bulunan Ziraat Mahallesi Alma Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında havaya ateş açılması sonucu bir kadın silahla vurularak yaralandı. Ayrıca, bir ev de zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de yaptıkları çalışmanın ardından 12 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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