Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

02.06.2022 04:19
Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kavgada, Hüseyin A., pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kavgada, Hüseyin A., pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kavgada H.İ., polis tarafından bölgede yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Çelik Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan H.İ., Hüseyin A. ve Serkan D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ., yanında getirdiği pompalı tüfekle iki arkadaşın üzerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin A. ve Serkan D., kanlar içinde yere yığıldı. H.İ. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüseyin A. ve Serkan D.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hüseyin A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi H.İ.'yi saklandığı kendi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli H.İ.'nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Altındağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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