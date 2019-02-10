Son Dakika Haberleri: Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

20 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, Efekan G. yaralandı.

Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 3 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada, Efekan G. yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 896/2. Sokak'ta meydana geldi. Efekan G. ile buluştuğu 2 arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Efekan G., tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Efekan G.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Polis, Çankaya, Ankara, Güncel
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