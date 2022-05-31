Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

31.05.2022 00:32

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı Ankara'nın Etimesgut İlçesinde 3 kişi arasında çıkan kavgada silahlı kavga 1 kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesinde 3 kişi arasında çıkan kavgada silahlı kavga 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Plevne Mahallesi Destek Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine silah alıp tekrar parka dönen B.Y. ile diğer 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. 5 el silah sesinin duyulduğu kavgada B.Y yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y hastaneye kaldırıldı. Yaralanan B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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