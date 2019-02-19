Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
ANKARA'da, alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
ANKARA'da, alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Çankaya
ilçesi Balgat
Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu
Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhakim E., cadde üzerinde gördüğü Turgut Z. ve Ersin H. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulhakim E., silahını çekip Turgut Z. ve Ersin H.'ye ateş açtı. Yaralanan Turgut Z. ile Ersin H., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis
, olay sonrası Abdulhakim E.'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:53 Kaynak: DHA
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