Son Dakika Haberleri: Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'da, alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da, alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhakim E., cadde üzerinde gördüğü Turgut Z. ve Ersin H. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulhakim E., silahını çekip Turgut Z. ve Ersin H.'ye ateş açtı. Yaralanan Turgut Z. ile Ersin H., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası Abdulhakim E.'yi gözaltına aldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Balgat, Çankaya, Ankara, Güncel
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