Ankara'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti - Son Dakika

Ankara'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti

Ankara\'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti
Son Güncelleme: 05.09.2023 22:54

Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. Komşusu ve eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla canına kıydı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada komşusu ve eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

AV TÜFEĞİYLE KOMŞULARINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Aşağıemirler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Lütfü T. (68), tartıştığı komşusu İbrahim Bartan'a (73) ardından da eşi Nazik Bartan'a (68) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra kendi bahçesine giden Lütfü T. burada aynı silahla intihar etti.

Ankara'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti

3'Ü DE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Bartan çifti ile Lütfü T'nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Lütfü T'nin cesedi, Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da av tüfeğiyle komşularını öldüren adam, ardından intihar etti - Son Dakika
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