Ankara'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat, sokakta toplanan vatandaşlara dağılmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Olayın ardından kaçan Oğuz Y. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Başına kurşun isabet eden Özmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Apartmanın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremeyen Özmen'e, Oğuz Y. tabancayla ateş etti.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özmen, yakındaki bir apartmana sığınmak istedi.

Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde karşılaşan İbrahim Özmen (25) ile Oğuz Y. (33), alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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