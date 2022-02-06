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Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

06.02.2022 02:16
Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Keçiören ilçesi Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi'nde bir kafede, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerle Salih Samet arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kafenin dışında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu grup arasından bir kişi Salih Samet'i silahla ayağından yaraladı. Kurşunlardan biri de o sırada olay yerinden geçen Emre Kale'ye isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Kale'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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