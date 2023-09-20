Ankara'da Silahlı Saldırgan Polis Ekiplerine Karşı İntihar Etti - Son Dakika

Ankara'da Silahlı Saldırgan Polis Ekiplerine Karşı İntihar Etti

Son Güncelleme: 20.09.2023 21:31

Ankara'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerini görünce başına silah dayayarak intihar etti. Olayın ardından paniğe kapılan mahalle sakinleri, yaşanan olayın etkisiyle tedirginlik yaşadı.

Ankara'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekiplerini görünce başına silah dayayınca mahallede paniğe neden oldu. İkna çabalarına karşılık vermeyen şahıs başına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Bentderesi dolmuş durakları içerisinde M.A. isimli şahıs N.A.'yı silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan N.A. hastaneye giderken olay yerine gelen polis ekipleri olayı yağma suçundan aranması olan M.A.'nın işlediğini tespit etti. Olay yerinde 3 adet boş kovan bulan polis ekipleri kaçan M.A.'yı arama çalışmalarına başladı.

ELİNDEKİ İKİ TANE SİLAHLA SOKAK SOKAK GEZDİ

Ekipler ilk olarak şahsın Etlik semtinde tespit edilen adresini kontrol etti. Kaçan M.A. saat 17.00 sıralarında General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi üzerinde elinde 2 adet tabanca ile bulundu. Fener Yolu sokağına giren şahıs, polislerin "dur" ihtarına karşılık bir silahı kafasına diğer silahı ise polis ekiplerine doğrultarak karşılık verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Başında silah dayalı vaziyette yürüyerek adresine kadar takip edilen şahıs ile müzakereler başladı. İkna çabalarına karşılık vermeyen M.A. başına ateş etti. Bölgede bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan M.A. hayatını kaybederken, olay nedeniyle mahalleli paniğe yaşadı.

Kaynak: İHA

Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Silahlı Saldırgan Polis Ekiplerine Karşı İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Silahlı Saldırgan Polis Ekiplerine Karşı İntihar Etti - Son Dakika
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