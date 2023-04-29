MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

29.04.2023 20:30

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları henüz tazeyken, MHP'li bir isim daha öldürüldü. Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan, aralarında husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Başkent'te MHP'yi sarsan bir cinayet daha işlendi.

İLÇE YÖNETİCİSİ, ESKİ İL YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Özcan'la aralarında kişisel husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. olduğu öğrenildi.

Ferhat Özcan (Sağda) ve Mehmet Ersin E. (Solda)

KATİL ZANLISI YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Özcan hayatını kaybederken, Mehmet Ersin E. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Ersin, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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