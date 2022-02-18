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Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu - Son Dakika

Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu

18.02.2022 02:45
Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırı sonucu iki bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay gece saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından iki bacağından vurulan K.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından vurularak yaralanan S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu

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Silahlı saldırı, Ankara, Sincan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da silahlı saldırı sonucu bir vatandaş iki bacağından birden vuruldu - Son Dakika
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