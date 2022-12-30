Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da cuma namazın sonrası başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da cuma namazın sonrası başından vurularak öldürüldü

30.12.2022 15:55

Eski Ülkü Ocakları lideri Sinan Ateş, cuma namazın sonrası Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş(38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ÖZEL HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan saldırı sırasında Ateş'in yakınında bulunan Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Bozkurt'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

ENGİNYURT: KATİLLERİN ALLAH BELASINI VERSİN

Eski MHP Milletvekili olan ve şu anda DP'de siyaset yapan Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından Ateş'le ilgili paylaşımda bulundu. Enginyurt, "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah" dedi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu bilinen Sinan Ateş'in İYİ Partili oldukları ülkücü camia tarafından bilinen isimlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

Olay yerinden ilk kareler:

Kaynak: İHA
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Çukurambar, Sinan Ateş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da cuma namazın sonrası başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

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