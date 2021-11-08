Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde evinin önünde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Efrayim Babadağ, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Babadağ, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Babadağ'ın cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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