Ankara'da Simit Yarından İtibaren 7 TL'ye Satılacak - Son Dakika
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Ankara'da Simit Yarından İtibaren 7 TL'ye Satılacak

22.01.2023 12:37

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent'te simidin yarından itibaren 7 TL'den satılacağını açıkladı. Delibaş, "Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur" dedi.

Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı'na daha önce yaptığı açıklamada, ham maddeye yüzde 200'ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu.

Delibaş, dün yaptığı açıklamada, Başkent'te simidin yarından itibaren 7 TL'den satılacağını bildirdi. Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle a çıkladı:

"Pazartesi günü Ankara'da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara'da değil Türkiye'de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur."

Kaynak: ANKA
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Ankara, Simit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Simit Yarından İtibaren 7 TL'ye Satılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Simit Yarından İtibaren 7 TL'ye Satılacak - Son Dakika
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