Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

03.06.2022 08:42
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.

Ankara Valiliği ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı
YORUMLAR
500
Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu, çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika


Son Dakika
08:37 10 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları için gözaltı kararı
08:34 Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili sorulan soruya gözyaşları içinde cevap verdi: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor, ondan böyle oldum
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 08:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement