Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar - Son Dakika
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Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar

03.06.2022 09:58

Ankara'da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi. Arka arkaya patlayan şimşekler kameralara kaydedildi.

Ankara'da gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam üzeri yerini bulutlara bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren ise art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"ANİ SEL, YILDIRIM VE FIRTINAYA DİKKAT"

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İşte o anlardan kareler;

Ankara'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Ankara'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Ankara'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Ankara'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
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Kaynak: AA

Ankara Valiliği, su baskını, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar - Son Dakika


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