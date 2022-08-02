Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın korkuttu

02.08.2022 03:04
Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın korkuttu

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunun palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunun palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesinde bulunan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sanayi girişinde bulunan palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alev alan ahşapların da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri görenler, itfaiyeye ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada hasar meydana geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

'TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI'Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bölgeye gelerek incelemede bulundu. Ercan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İlk tahminlere göre elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.  'TAHMİNİ 1 MİLYON TL GİBİ ZARARIMIZIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Palet fabrikasının sahibi Bilal Sarışenoğlu, yangın nedeniyle zararının yaklaşık 1 milyon TL olduğunu söyleyerek, "Yangını bize komşularımız haber verdi. Biz elektrikten çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum. Biz devletimizin desteğini bekliyoruz. Tahmini 1 milyon gibi zararımızın olduğunu düşünüyoruz. Birçok makinemiz yandı" dedi.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da palet fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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