Ankara'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesi Başkent'in dört bir yanında sinek ve haşerelere karşı mücadelesine hız verdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS ekipleri, Ankaralıların en çok vakit geçirdiği noktalardan başlayarak tüm rekreasyon ve mesire alanlarında vektörle mücadele çalışmalarına devam ediyor.



Sinek ve haşerelerle etkin mücadele gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil Başkent'in 25 ilçesinde yaptığı ilaçlama çalışmalarını havaların ısınmasıyla birlikte hızlandırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS ekipleri, ortalama 15 günlük periyotlar halinde haşerelerin yoğun olarak bulunduğu çöp konteynerleri, kanalizasyon, rögar kapakları, dere yatakları, göletler ve rekreasyon alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Kent genelinde 228 personel, 34 piyade ekibi ve 23 araç üstü son teknoloji makineler kullanarak ilaçlama çalışması yürüten Büyükşehir ilaçlama ekipleri, toplum sağlığını önceleyen çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Başkentlilerin yaz aylarında en çok ziyaret ettiği Göksu, Mogan, Altınpark, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl ve diğer rekreasyon ve mesire alanlarında son günlerde yoğun ilaçlama mesaisi gerçekleştiren ekipler, 7/24 esasına göre çalışıyor.



İlaçlama çalışmaları ile halk sağlığını tehdit eden ve bulaşma riski yüksek olan sıtma, kolera, tifo, tifüs, sarıhumma, KKHA (Kırım Kongo Kanamalı Ateş) gibi olası hastalıkların önüne geçilmesi için bir yandan etkin bir mücadele sürdürülürken, aynı zamanda ekolojik dengeyi bozmayan ve doğadaki diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, yerleşim alanlarının dışında havaalanlarından turistik tesislere, spor komplekslerinden alışveriş merkezlerine, kültürel aktivitelerin yapıldığı kampüslerden hayvan yetiştirme çiftliklerine kadar birçok noktada daha ilaçlama çalışması yapıyor. - ANKARA