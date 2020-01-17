Ankara'da sis ve buzlanma - Son Dakika

ANKARA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ve nem, soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Başkent'te gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Havadaki su buharı, soğuk havanın da etkisiyle buz kristallerinin yağmasına neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına kadar düştüğü şehirde, termometreler de eksi 5 dereceyi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

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