Ankara'da Sit Alanında Kaçak Kazı: 4 Gözaltı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çayırhan Beldesi Gülşehri mevkisinde yer alan Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan M.S., A.R.A.,T.Y. ve A.U.'yu suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti

Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor