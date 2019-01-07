Son Dakika Haberleri: Ankara'da Sit Alanında Kaçak Kazı: 4 Gözaltı

Ankara'da Sit Alanında Kaçak Kazı: 4 Gözaltı

8 dakika önce

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Ankara'da Sit Alanında Kaçak Kazı: 4 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çayırhan Beldesi Gülşehri mevkisinde yer alan Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan M.S., A.R.A.,T.Y. ve A.U.'yu suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

Nallıhan, Jandarma, Ankara, Güncel
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