Ankara'da sit alanında yangın - Son Dakika

Ankara'da sit alanında yangın

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sit alanı olan Polatlı Höyük'te yangın çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sit alanı olan Polatlı Höyük'te yangın çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçe merkezinde sit alanı olan höyükte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Vatandaşlar alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramaması için yangına müdahale etti. Üstü tamamen kuru otlarla kaplı olan höyükteki yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çevre sakinleri, Polatlı Höyük'ün madde kullananların yuvası haline geldiğini, yangını da onların çıkarttığını iddia ettiler. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Koruma altında olan höyük, 200 metre çapında ve 25 metre yüksekliğinde olup, 1949 yılında Seton Lloyd ve Nuri Gökçe tarafından bir kazı esnasında bulundu. Yapılan kazılarda 31 yerleşim katında erken, orta ve geç Tunç Çağı (M.Ö. 3000-1200) yerleşimleri tespit edildi. Bugün Gordion Müzesi'nde sergilenen höyükten çıkan eserler, aynı dönem Gordion eserleri ile büyük benzerlik gösteriyor. - ANKARA

İtfaiye, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sit alanında yangın - Son Dakika
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