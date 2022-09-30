ANKARA'DA 'SİVİL SESLER FESTİVALİ' - Son Dakika
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ANKARA'DA 'SİVİL SESLER FESTİVALİ'

30.09.2022 18:06

ANKARA'da, faaliyet yürüten 250 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle düzenlenen Sivil Sesler Festivali'nde bir araya geldi.

ANKARA'da, faaliyet yürüten 250 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle düzenlenen Sivil Sesler Festivali'nde bir araya geldi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin ev sahipliğinde TED Üniversitesi'nde düzenlenen, Sivil Sesler Festivali başladı. Açılışa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Festivalin ilk günü sivil toplum hakkındaki gerçekler ve mitlerin konuşulduğu 'Dünyayı Örgütlenerek İyileştirmek/ Sivil Toplum: Mitler ve Gerçekler' isimli panel gerçekleştirildi. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği atölye, etkinlik, çeşitli sergi ve sahne performanslarına ev sahipliği yapan Sivil Sesler Festivali, yarın sona erecek.

'TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASINI TAKDİR ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Katılımcıların kendisi hakkında merak ettiği şeyleri yanıtlayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk kültürüyle ilgili görüşlerine ilişkin, "Türkiye'de gezerken gerçekten de buradaki zenginliği, kültürel mirası takdir etmemek mümkün değil. Özellikle de kültürel miras bizleri tüm coğrafyayla çok daha yakın bir ilişkiye getiriyor. Gerçekten de bu çeşitliliği öğrenmek, bu kökenleri görmek çok faydalı; medeniyetlerin başlangıcını görmek, Göbeklitepe'yi, diğer başka yerleri ziyaret edebilmek. Çok çok büyük bir ülke, birbirinden farklı, çeşitli dokuları var. Sivil toplum kuruluşlarının, farklı organizasyonların çeşitliliğini, yansımasını görüyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.

Farklı ilgi gruplarının bir araya gelerek çok daha canlı bir toplumun oluşmasında sivil toplum kuruluşlarının rolüne değinen Meyer-Landrut, "Sivil toplum kuruluşları dediğimiz, farklı ilgi gruplarının bir araya gelmesi ve çok daha canlı bir toplum, daha demokratik bir toplum yaratmak için çalışan kurumlar demektir. O yüzden tüm ülkeden farklı kuruluşların bir araya gelmesini takdir ediyorum. Pandemi sonrasında tekrar bir araya gelebildik. Sokaklarda buluşmaktan bahsetmiştiniz. Şimdi de birlikte oturup konuşabiliyoruz, bu sayede görüşlerimizi ifade edebiliyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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