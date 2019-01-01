Son Dakika Haberleri: Ankara'da Soba Külü Yangına Neden Oldu

Ankara'da Soba Külü Yangına Neden Oldu

55 dakika önce

Ankara'da Iraklı Türkmen bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6'sı çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da Soba Külü Yangına Neden Oldu, System.String[]
Ankara'da Iraklı Türkmen bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6'sı çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 912. Cadde'de bulunan 3 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı.

İlk incelemelerde apartman boşluğuna dökülen soba külünün bina inşaatında kullanılan tahtaları tutuşturduğu ve yangına neden olduğu belirlendi.

Alevlerin temas etmesi sonucu daire giriş kapısının önündeki doğal gaz saatinde ufak çaplı patlama yaşandı.

Yangın sırasında evde bulunan ve patlamayı duyan 6'sı çocuk 9 kişi, mahalle sakinlerinin de yardımlarıyla dışarı çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulansta tedavi etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın anında evde bulunan Tarık Idress, olayın nasıl olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Evde oturuyorduk, ateş geldi, zor çıktık. İki patlama oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa
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