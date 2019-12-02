Son Dakika Haberleri: Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında
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Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde Himmet Yaman, kızı Suzan Güner ve torunu Mustafa Kutay Güner (10), gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Mustafa Kutay Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Himmet Yaman ve kızı Suzan Güner, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Ankara, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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