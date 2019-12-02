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Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi tedavi altında
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü, anne ve dedesi hastaneye kaldırıldı.
Kurtuluş Mahallesi'nde Himmet Yaman, kızı Suzan Güner ve torunu Mustafa Kutay Güner (10), gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişiden Mustafa Kutay Güner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Himmet Yaman ve kızı Suzan Güner, Beypazarı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
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