Ankara'da Sobaya Dökülen Tinerin Alev Alması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Ankara'da sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu 2 kişi yaralandıANKARA - Başkent'te sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ankara
'da sobaya dökülen tinerin alev alması sonucu 2 kişi yaralandı
ANKARA - Başkent'te sobayı yakmak için dökülen tinerin parlaması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle
ilçesinde sobayı yakmak için dökülen tinerin alev alması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yenimahalle Barıştepe Mahallesi 779 Sokak'ta bulunan terk halindeki bir gecekonduya giren C. K. ve B. Ş., ısınmak için sobaya odun atıp üstüne tiner döktüler. Dökülen tinerin biranda parlamasıyla sobanın başında duran C. K. ile B. Ş. yaralandı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri ufak çaplı yangının meydana geldiği gecekonduya müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yüzleri ve elleri yanan C. K. ile B. Ş.'yi, yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:07 Kaynak: İHA
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