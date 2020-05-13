Ankara'da sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, parkları doldurup, oyunlar oynadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'da sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Ankara'da dışarı çıkan çocuklar, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak, maske takmak şartıyla park ve bahçelere gitti. Bisiklet ve patenlerini kullanan çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını belirten çocuklar, evde sıkıldıklarını ve bugün 4 saat boyunca parkta eğleneceklerini söyledi.Ülke genelinde 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00- 15.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek.

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