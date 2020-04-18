ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ BAŞLADI - Son Dakika

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ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ BAŞLADI
54 dakika önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:42 Kaynak: DHA
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