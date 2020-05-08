Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi denetimler artırıldı - Son Dakika

ANKARA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazarlarda denetimler artırıldı.

Ankara'da 9-10 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Ulus'taki sebze-meyve haline gelen vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Polis ekipleri, buradaki vatandaşlara 'sosyal mesafe' konusunda da uyarıda bulunuldu. Vatandaşlar ayrıca yoğunluk oluşmaması için 5'erli gruplar halinde pazar ve hallere alındı. Bu arada maskesi olmayan kişiler pazara alınmazken, bu duruma itiraz eden bir kişi polis ekipleri tarafından pazar dışına alındı.Halde alışveriş yapan Arif Karaca, "Evin ihtiyaçlarını karşılamak için geldim. Sosyal mesafe konusunda toplum olarak çok duyarsızız. Birbirimizi uyarmamız lazım" dedi.