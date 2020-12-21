Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

21.12.2020 06:38
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, System.String[]

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
ANKARA'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi. 56 saatlik yasağın sona ermesiyle yollar, araç trafiğine açıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonraları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'da sona erdi. 18 Aralık saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama boyunca kentin birçok noktasında uygulama ve denetim yapan emniyet ekipleri, kurallara uymayan ve belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşların, sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkmaya başladığı gözlemlendi.

- Ankara

Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika


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