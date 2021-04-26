Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler gerçekleştiriyor.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara Caddesi üzerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında karşılaştıkları vatandaşlara gerekli izin belgelerini soran bekçiler, mahallelerde şüpheli gördükleri durumlarla da yakından ilgileniyor. Bekçiler, görevleri sırasında karşılaştıkları olayları anında bağlı bulundukları polis merkezine bildiriyorlar. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'gece kartalları' iş başında - Son Dakika