Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hareketlilik başladı - Son Dakika

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesinin ardından trafikte yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt zgenelinde Ramazan bayramı süresince 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı itibariyle sona ermesinin ardından, Ankara'da hareketlilik yaşandı. Kentin işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında trafik yoğunluğu oluşurken, ana arterlerde de araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, birçok kişinin de bankamatiklerden işlem yaptıkları görüldü.Öte yandan, polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçların 'yol izni' olup olmadığı kontrol edilirken, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeler denetlendi.