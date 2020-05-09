Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim - Son Dakika

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Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim
19 dakika önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara sokakları de sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara sokakları de sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:47 Kaynak: AA
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