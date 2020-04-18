Ankara'da sokağa çıkma yasağı drone ile denetlendi - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağı çerçevesinde karadan süren denetimlerin yanı sıra havadan da kontroller yapıldı.



Covid-19 tedbirleri kapsamında Ankara'da sokağa çıkma yasağı çerçevesinde polis ekipleri drone ile havadan kontrol yaptı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğüne bağılı ekipler drone ile umuma açık olan tüm noktaları havadan denetledi. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilere yönelik uygulama yapıldı. Drone ile havadan takip sağlayan polis memuru anons ederek yaya devriyeleri harekete geçirdi. Bölgeye yönlendirilen polis memurları sokağa çıkma yasağın çerçevesinde yasaklara uymayanlara yönelik uyarılarda bulundu. Yolcu midibüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da havadan takip edildi. Öğle sıralarında yapılan drone denetiminde yasaklardan dolayı şehir merkezinde yaya ve araç yoğunluğuna rastlanmadı. - ANKARA