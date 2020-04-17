Ankara'da, sokağa çıkma yasağı öncesi sıkı denetim - Son Dakika

ANKARA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekiplerince meydanlar, marketler ve pazarlarda sıkı denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il valiliğine kısıtlama başlamadan önce talimat gönderildi. Bakanlıkça salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ve daha önce alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla bu illerde 15.00- 24.00 saatlerinde uygulama yapılması istendi. Bu kapsamda harekete geçen Ankara polisi, Ulus sebze ve meyve hali, 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ile marketlerde denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Ayrıca megafonlar ile 'evde kal' çağrıları yapıldı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

ULUS HALİ'NDE ÖNLEMLER