Ankara'da, sokağa çıkma yasağı öncesi sıkı denetim - Son Dakika
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Ankara'da, sokağa çıkma yasağı öncesi sıkı denetim

6 saat önce

ANKARA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekiplerince meydanlar, marketler ve pazarlarda sıkı denetim yapıldı.

Ankara'da, sokağa çıkma yasağı öncesi sıkı denetim, System.String[]

ANKARA'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekiplerince meydanlar, marketler ve pazarlarda sıkı denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 il valiliğine kısıtlama başlamadan önce talimat gönderildi. Bakanlıkça salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağının ve daha önce alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla bu illerde 15.00- 24.00 saatlerinde uygulama yapılması istendi. Bu kapsamda harekete geçen Ankara polisi, Ulus sebze ve meyve hali, 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ile marketlerde denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Ayrıca megafonlar ile 'evde kal' çağrıları yapıldı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

ULUS HALİ'NDE ÖNLEMLER

Altındağ ilçesindeki Ulus Sebze ve Meyve Hali'nin 4 giriş kapısında, tedbirler kapsamında polis ekipleri barikat kurdu. Vatandaşlar, dezenfeksiyon ilacı sıkıp, ateşleri ölçülerek hale alındı. Maskesi olmayanlara ise ücretsiz maske verildi ve temas konusunda da bilgilendirildiler. Ayrıca hal esnafı ile çalışanların da ateşleri ölçüldü, iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması konusunda işletmeciler uyarıldı.


Ankara, Polis, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:06 Kaynak: DHA

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