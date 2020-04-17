Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesinde sıkı denetim - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştırıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde denetimler sıklaştırıldı. Ankara'da belli başlı uygulama noktalarında da polis denetimlerini sürdürüyor. Çankaya'da Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Park uygulama noktasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekipleri denetimlerini üst düzeyde gerçekleştiriyor. Denetim çerçevesinde araçlar uygulama noktasında durdurulup, içindeki şoför ve yolcuların vücut ısısı kontrol ediliyor. Vatandaşlara sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarı yapılıyor. Ayrıca ticari taksilerde tek ve çift günlere göre plaka kontrolü yapılıyor. Eğer plakanın son rakamı tek ve çift günlere uyum sağlamazsa 392 lira para cezası kesiliyor. Ayrıca ekip otolarından 20'şer dakika arayla vatandaşlara sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Ayrıca saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak" denilmişti.

(İrfan Çalışkan - Nurullah Geylani/İHA)