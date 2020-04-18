Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası denetimler başladı - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası denetimler başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Ankara'da da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Ankara'da da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, saat 00.00'da başladı. Ankara'da, polis ekipleri şehrin pek çok yerindeki kontrol noktasında, sokakta bulunan vatandaşları denetledi. Kızılay Meydanı'nda görev yapan ekipler, yasağın ilk saatlerinde sokakta bulunan bir kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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