Ankara'da sokağa çıkma yasağına ek tedbir alındı - Son Dakika

ANKARA Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hafta sonunu kapsayacak sokağa çıkma yasağına ilave kararlar aldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ve gündemindeki konuları görüşerek ilave kararlar aldı. Bu kapsamda, Ankara'da alınan tedbirlerin, salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla hafta sonunu kapsayacak şekilde ilave kısıtlamalara gidilecek.

SEYAHAT İZİN BELGELERİ PAZARTESİ GÜNÜ GEÇERLİ OLACAK

Daha önceki genelge ve kararlar kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç), pazartesi günü geçerli olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşların şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak. Bu kapsamda, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler 07.00-09.30 ile 16.30- 20.00 saatleri arasında ve TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İLÇE EKMEK DAĞITIM PLANI YAPILACAK

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında Fırıncılar Odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. İstisna kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli kimlik veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracak, istenildiğinde kolluk kuvvetlerine gösterecek.

İSTİSNA KAPSAMINDAKİLER İŞE GİDİŞ-DÖNÜŞ HARİCİNDE YASAĞI İHLAL ETMEYECEK

Çalışmasına izin verilen iş yeri, işletme ve kurumların personel servis araçları için araç plakası, sürücü ve sürücü iletişim bilgilerini iş yerinin bulunduğu bölgedeki en yakın kolluk birimine bildirecek. Sokağa çıkma yasağı süresince sağlık personeli başta olmak üzere görevli tüm kamu çalışanları ile istisna kapsamındaki kurum ve kuruluşların personeli görev yerleri, görev süreleri ve ikametinden görev yerine gidiş-dönüş haricinde sokağa çıkma yasağı kurallarını ihlal edici davranışta bulunmayacak. Alınan kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyideler uygulanacak.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,