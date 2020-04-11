Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2 - Son Dakika

Ankara 'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2

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Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu