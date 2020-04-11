Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2 - Son Dakika

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Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2
6 saat önce
Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2.
Ankara'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - 2
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:02 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu