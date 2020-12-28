Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1723 kişiye para cezası - Son Dakika

27 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1723 kişiye toplam 2 milyon 706 bin 349 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Aralık- 27 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1723 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 706 bin 349 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.