Ankara'da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından trafik hareketlendi - Son Dakika

ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının gece yarısı itibariyle sona ermesinin ardından, Ankara'nın işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanında trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan, polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçların 'yol izni' olup olmadığı kontrol edilirken, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeler denetlendi.