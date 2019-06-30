Ankara'da sokak hayvanları için yol haritası belirlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi amacıyla Başkent'te ilk kez "1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı" düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi amacıyla Başkent'te ilk kez "1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı" düzenledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğini yaptığı çalıştaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Sahipsiz hayvanların sorunları, bakım koşulları, beslenme sorunları, insan ve hayvan ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı ve tarafların ilk kez buluştuğu çalıştaya hayvan severler kadar Sivil Toplum Kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü aşılama, kısırlaştırma, tedavi süreci, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.



"Sokak hayvanlarının haklarının savunucusu olacağız"



Hayvanların refahı için daha sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında öneriler kadar eleştirilerin de dile getirildiği çalıştayda, Yavaş, Başkent'te yaşayan tüm vatandaşlara ve STK'lara dayanışma çağrısı yaparak, "Bu çalıştay, Ankara'da ilk kez düzenleniyor olmakla beraber, benim için herhangi bir insan sağlığı kurultayından farklı değildir. Bizim yönetim anlayışımızda, aile bireylerimizin sağlıkları ve hayat standartları hangi önemdeyse, sokak canlılarının hangi şartlar altında hayatlarını sürdürdükleri de aynı öneme sahiptir. Ankara'da yaşayan sokak hayvanlarının temel sorunlarını tespit edip, sizlerin bu sorunların çözümü için bizlere tavsiyelerinizi dinlemeyi ve birlikte ulaşacağımız çözüm yollarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Daha göreve geldiğimiz ilk hafta, Batıkent'te yaşanan katliamın ardından, Türkiye'de ilk kez bir belediye davaya müdahil olma talebinde bulundu. Ardından bunun kabulü ile yine Türkiye'de ilk kez bir belediye müşteki sıfatıyla davaya çağrıldı. Bunun önemi şudur: Bu konuda eğer ki az ceza alan birisi olursa, artık Ankara Büyükşehir Belediyesinin itiraz hakkı bulunacak ve sokak canlılarının hakkı hukuken sonuna kadar savunulacaktır. Bu durum bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi de göstermektedir" dedi.



İzleme komitesi kurulacak



Yavaş, çalıştayda tartışılacak çözümlerin uygulanması yönünde kararlı olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:



"Çözüm yollarının uygulanması konusunda kesin bir kararlılığa sahibiz. Bu nedenle uygulamaların denetlenmesi noktasında bir izleme komitesi kuracağız. Bu komitenin çalışmalarının bizzat tarafımca takip edileceğini de belirtmek isterim. Bundan böyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları politikalarıyla ilgili yol haritasını hep birlikte belirleyecek, sürdürülebilir çözümleri hep beraber hayata geçireceğiz."



"Bir sorun varsa bunu ortak akılla çözeceğiz"



Ankara'nın nüfusunun 6 milyona yaklaştığını, Başkent'te hemen her konuda yeterli gönüllüye sahip vatandaşın olduğunu kaydeden Yavaş, Avrupalı nasıl çözdüyse, gelişmiş ülkeler nasıl çözdüyse biz de belli bir çağdaş bakışla çözmeye çalışacağız şeklinde konuştu.



Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herhangi bir sorun varsa bunu o soruna duyarlı olan insanlarla birlikte çözelim. Herkesin aynı şekilde duyarlı olmadığını biliyoruz ama bir konuda duyarlılık varsa en azından o duyarlı insanların mutlaka çözüm önerileri de vardır diye düşündük. Söz alan hayvanseverlerden aklımıza gelmeyen bir çok eksiğimiz olduğuna inandığımız önerileri duymuş olduk."



"Hedef Türkiye'ye örnek bir Ankara"



Duyarlı olan tarafların ve hayvan severlerin talepleri doğrultusunda ortak çözüm yolu bulup en iyisini yapmak ve bu sorunu kökünden çözmek istediklerini belirten Yavaş, "En azından sokak hayvanları sorununu Ankara'da çözüp Türkiye'de örnek olmaya çalışacağız. Bunu ben başarabileceğimize inanıyorum. 153 Mavi Masa'ya sokak hayvanlarıyla ilgili hayvanların susuz kalması, araba çarpması gibi çeşitli telefonlar gelirken bir yandan da ısırıklarla ilgili ve köpeklerin saldırısıyla ilgili de telefonlar geliyor. Hem bu şekilde şikayet eden vatandaşların şikayetini ortadan kaldıracak hem de hayvanseverlerin duyarlılığına cevap verecek şekilde çözüm bulmaya çalışacağız. Bir devlet politikası olarak da bir insan olarak da bunu bir canlıya karşı yapılacak vazife olarak görüyorum. Onun için yürütme konseyinde veya barınaklarda bu çabalarımızda bizimle beraber olmak isteyen gönüllü arkadaşlarımıza kapımız açık. En doğru yolun bu olduğunu, ortak akılla çözülmesi gerektiğini, bilimle ve üniversitelerle işbirliği yaparak çözülmesi gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Çocuklara hayvan sevgisi aşılanmalı"



Çalıştaya katılan hayvanseverlerden Sabiha Güral, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:



"Çalıştayda birçok sorun dile getirildi. Biz gönüllüler, Yavaş ile birlikte sessiz kulların sesi olmayı başarabiliriz umarım. Uyuz, aç, yaşlı ve sakat hayvan çok fazla. Yavrulama oranı çok yüksek. Kısırlaştırma ve tedaviyle bunları çözebilirsek veya okullara, otobüs duraklarına afişler asarak insanları bilinçlendirebilirsek, vicdanlarına merhametlerine dokunabilirsek çok şey başaracağımıza inanıyorum. İnsanlar hayvanlardan hastalık geçeceğini düşünerek çocuklarına bunu empoze ediyorlar. Çocuklara hayvanları sevmeyi aşılamamız çok önemli. Çalıştay bize umut verdi çok heyecanlandırdı. Mansur Başkan ve emeği geçenler sayesinde tüm kurumlar ve hayvanseverler bir araya gelme fırsatı buldu."



Hayvansever gönüllü vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, tek tek sorunları dinledi ve not aldı. Çalıştayda bir siyam kedisiyle de yakından ilgilenen Yavaş, hayvanların masumiyetinin önemine vurgu yaptı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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