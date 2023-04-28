Başıboş köpek, parkta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika
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Başıboş köpek, parkta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

28.04.2023 14:54

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan Güler Canlı'nın 5 yaşındaki oğlu Yavuz Selim, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Olayın ardından anne Canlı, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek yetkililerin bu konuda daha fazla önlem almasını istedi.

14 Nisan'da Serhat Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karakoç Parkı'nda 5 yaşındaki Yavuz Selim Canlı, ağabeyi Feyzullah Alp Canlı (8) ile parkta oynarken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

1 HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Yavuz Selim, anne ve babası tarafından hastaneye götürüldü. Yavuz Selim Canlı, hastanede 1 hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİKİŞ ATILDI

İsmet Canlı, oğlunun vücudunda diş izleri haricinde yırtıklar da olduğunu söyleyerek, "20 dikiş atacakları yere enfeksiyon riskine karşı daha az dikiş attılar. Bir tarafında 5, bir tarafında 3, bir tarafında 1 dikiş var. Şimdi her gün pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. 4 doz aşı vardı, 3'ünü vurdurduk, 1 tanesi kaldı" dedi.

Sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

"PSİKOLOJİK OLARAK DA ETKİLENDİ"

Olaydan sonra oğlunun psikolojisinin bozulduğunu belirten İsmet Canlı, "Çocuğum evde bile bir köpek sesi duysa, 'baba köpekler mi geliyor?' diyor. Şimdi okula da gidemiyor. Ne olur ne olmaz diye okula gönderemiyoruz; çünkü çocuk çok hareketli ve yaraları var" şeklinde konuştu.

Güler Canlı da olaydan sonra çocuğunun yaşadığı psikolojik sorunlara dikkat çekerek, "Çocuk gece çocuk tuvalete kalkıyor, çantamı görüp köpek sanıyor. Psikolojik olarak o kadar etkilendi çocuğum. Bir an önce köpekleri toplamalarını ve onların da sağlığı için güzel bir yerde beslenmelerini diliyoruz. Bir de köpeklere çiğ et veriyorlar. Böylelikle insan etine de alıştırmış oluyorlar. Beslesinler ama çiğ et vermesinler lütfen" ifadelerini kullandı.

Sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 veteriner hekim, 11 hayvan yakalama-bakım personeli ve 3 sokak hayvanları hizmet aracı ile bu konuda çalışmalar yapıldığı belirtilerek, geçici bakımevlerinde 10 gün süreyle gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanların kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan sonra kayıt altına alınıp, alındıkları ortama geri bırakıldıkları belirtildi. Açıklamada, "Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde beslenme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Belediyemizce de bu doğrultuda çalışmalarımız düzenli olarak yürütülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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