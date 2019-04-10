Ankara
'da sokak köpeklerini zehirlediler, beyaz renkli otomobil aranıyor
ANKARA'nın Yenimahalle
ilçesinde, hayanseverlerin beslediği sokak köpekleri, bir araçtan atıldığı iddia edilen zehirli tavuk etini yemeleri sonucu zehirlendi. Şu ana kadar 16 köpek telef olurken, 7 köpek klinikte tedaviye alındı. Polis
, olayla ilgili içinde 3 kişi bulunan ve plakası sahte olduğu anlaşılan beyaz renkli otomobili arıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Batıkent semtindeki Turgut Özel Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide yaptırdıkları kulübelerde beslediği sokak köpekleri, çevre sakinleri tarafından can çekişirken bulundu. Haber verilmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve Yenimahalle Belediyesi
zabıta ekipleri geldi. Yapılan ilk tespitte, zehirlendiği belirlenen köpeklerden 13'ünün telef olduğu saptandı. Diğer köpekler ise ekipler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerden 3'ü daha kurtarılamadı. Şu ana kadar 16 köpek telef olurken, 7 köpeğin ise klinikte tedavisi sürüyor.
Veteriner Şevki Gök, köpeklerin tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Veteriner Şevki Gök, köpeklerin, tedavileri tamamlanıp, bölgenin de tamamen temizlenmesi ardından doğaya bırakılacağını belirtti.
BEYAZ RENKLİ OTOMOBİL ARANIYOR
Köpeklerin zehirlendiği alanda inceleme yapıldı. Çevrede çok miktarda tavuk eti parçası ve kemikleri bulundu. Kemikler toplanarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda, zehirli tavuk etlerinin atıldığı ileri sürülen beyaz renkli bir otomobil tespit edildi. İçinde 3 kişi olduğu belirlenen otomobilin plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Polis, aracı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
HAYVANSEVERLER TEPKİLİ
Mahalledeki park ve arsalara kulübe yaparak köpekleri besleyen mahalle sakinleri, gözyaşları içinde duruma tepki gösterdi. Büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, şüphelilerin yakalanmasını istedi. Hayvanseverlerden Aşkın Kızılay
, "Kanserli bir köpek için buraya bir kulübe yapmıştık. Kulübeyi başka bir yere atmışlar. Ölen köpekler ve zehirli etler toplandı. Zehir o kadar güçlüymüş ki çok kötü bir şekilde öldüler. Hiç birinin bir Allah kuluna bir zararı yoktu. Hepsi kısır ve küpeli köpeklerdi. Köpekler sadece havlıyordu ve çocuklar elleriyle besliyorlardı" dedi.
Hayvanseverlerden Burçak Erzincan
ise, bölgedeki yaklaşık 100 köpeğe baktığını belirterek, "Artık köpeklere zarar vermenin bedeli kabahat değil, suç olsun. Ceza alsın ve hapis yatsınlar. Onlarda can taşıyor. Lütfen hayvanlar için bu yasayı çıkarsınlar" dedi.
YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI: BU BİR CANİLİK
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
da, "Dün maalesef çok acı bir olay yaşadık. Bu bir canilik. Bunu yapan insan olamaz. Canlıya sahip çıkmak, hem bir insanlık görevi hem de dinimizin emri. Çok üzüldük. Bunu yapanların bulunması için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Bence bu konu kökten çözülmeli. Ankara'ya süratle büyük barınaklar yapılmalı. Çünkü her noktada köpek sorunu var. Bununla ilgili gereken yasa da artık çıkmalı. Biz Yenimahalle'de 250 köpek kapasiteli bir barınak yapmıştık, şimdi 750 köpek kapasiteli bir barınak daha yapacağız ve bunu da hayvansever dernekleri ile birlikte yöneteceğiz. Köpekleri öldüren canilerin kanun önünde hesap vermesi en büyük dileğim" dedi.
PAKDEMİRLİ VE YAVAŞ'TAN TEPKİ
Zehirlenen köpeklerin videolarının sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
da duruma tepki gösterdi. Twitter
'da açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler" dedi.
Mansur Yavaş da Twitter'daki açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta
ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Yenimahalle Belediye Başkanı ile röp
-Veteriner Şevki Gök ile röp
-Tedavi edilen köpeklerden görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA,